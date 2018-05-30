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"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
В России "Убийство" Аркадия Бабченко

Косачев назвал инсценировку убийства Бабченко провокацией на российском направлении

Есть обновление от 17:57

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко - это бредовая провокация украинских властей на российском направлении, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду, комментируя заявление Службы безопасности Украины о том, что Бабченко на самом деле жив, а не убит в результате покушения, как сообщалось накануне.

В свою очередь президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что подставное убийство российского журналиста - провокация, проведенная устаревшими методами.

"То, что произошло с Бабченко - самая настоящая провокация спецслужб Украины, для чтобы подставить Россию. Действия СБУ показывают, что они действуют таким способом, потому что Россия для них везде является врагом", - сказал Гончаров "Интерфаксу" в среду.

"Это полнейший анахронизм. Сейчас так не работают. Только на Украине", - подчеркнул он.

Ранее в среду сам Бабченко на брифинге в Киеве заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - сказал Бабченко.

В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман заявил о причастности России к запланированному убийству Бабченко.

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Теги: Аркадий Бабченко, Константин Косачев.
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