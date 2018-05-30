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В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
В России Убийство Аркадия Бабченко

Премьер Украины заявил о причастности России к убийству Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал российского журналиста Аркадия Бабченко настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук.

Бабченко был застрелен в спину в своем подъезде в Киеве во вторник вечером. Полиция назвала его профессиональную деятельность основной версией произошедшего.

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Теги: Сирия, Чечня
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