Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного дома в Ростовской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следователи работают на месте происшествия в хуторе Ещеуловский Усть-Донецкого района Ростовской области, где в четверг из-за обрушения стены дома погиб несовершеннолетний, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 31 мая в 15:00 по московскому времени в результате обрушения стены заброшенного дома саманного типа (на основе глинистого грунта - ИФ) в хуторе Ещеуловский Усть-Донецкого района несовершеннолетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи провели осмотр дома, в результате которого выяснилось, что в нем уже долгое время никто не проживал. Устанавливаются причины, по которым ребенок оказался в доме, и обстоятельства его гибели.