В России

Улюкаев и Белых не обращались к омбудсмену за помощью

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что осужденные экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и экс-губернатор Кировской области Никита Белых не обращались к ней за помощью.

"Нет", - ответила она журналистам в пятницу на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отказался сократить срок заключения Никите Белых, приговоренному к 8 годам колонии, после чего адвокаты экс-губернатора заявили о намерении опротестовать решение в Верховном суде.

Накануне стало известно, что экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию в один из расположенных недалеко к Москве регионов. Как и Белых, его приговорили его к восьми годам колонии по делу о коррупции.

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Теги: Татьяна Москалькова, Никита Белых, Алексей Улюкаев
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