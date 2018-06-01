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Экс-депутата гордумы Южно-Сахалинска будут судить за покупку депутатского мандата

По данным СКР, после ареста он пытался дать взятку начальнику СИЗО, чтобы ему в камеру принесли телевизор и телефон

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Один из бывших депутатов городской думы Южно-Сахалинска предстанет перед судом по уголовному делу о взятках, в том числе во время избирательной кампании, когда ему удалось получить мандат парламентария.

На сайте СУ СКР по Сахалинской области сообщается, что за депутатское кресло в гордуме фигурант "заплатил" 10 млн рублей "участникам организованной группы, возглавляемой бывшим губернатором региона" (Александром Хорошавиным - ИФ).

"Кроме того, после задержания (...) он собирался передать 120 тыс. рублей начальнику СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области за привилегированные условия содержания под стражей", - говорится в сообщении. В частности, депутат хотел, чтобы в камеру доставили холодильник, телефон и телевизор, купленные на его деньги.

Уголовные дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки) направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в Сахалинской области расследуется серия коррупционных дел после ареста в марте 2015 года экс-губернатора региона Хорошавина, которого позднее осудили на 13 лет за ряд коррупционных преступлений.

В частности, несколько депутатов гордумы Южно-Сахалинска подозреваются в "покупке" депутатских мандатов. По данным следствия, в 2014 году перед выборами в думу Южно-Сахалинска мэр города Андрей Лобкин, его заместитель Алексей Лескин и замруководителя аппарата губернатора Анатолий Макаров собирали деньги с кандидатов в депутаты. Взамен им обещали покровительство со стороны Хорошавина и места в городской думе. По версии следствия, за место в гордуме депутаты платили от 2 млн до 10 млн рублей.

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Теги: Южно-Сахалинск
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