Экс-гендиректору "Седьмой студии" Итину в суд вызвали скорую помощь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрию Итину, обвиняемому в хищении бюджетных средств, вызвали скорую помощь в Басманный суд Москвы, предает корреспондент "Интерфакса".

"В целях соблюдения прав обвиняемого суд принимает решение о вызове в суд наряда скорой помощи. По результатам медицинского обследования суд примет решение о дальнейшем продолжении заседания", - сказала судья Елена Ленская.

В пятницу Басманный суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления Итина и его защиты с материалами уголовного дела.

Как заявил в суде адвокат Итина Юрий Лысенко, накануне и в пятницу у его подзащитного случился гипертонический криз, поэтому он просит отложить заседания, чтобы "подзащитный мог нормально воспринимать происходящее". Обвиняемый подтвердил слова адвоката и поддержал его ходатайство.

В итоге суд решил не откладывать заседание на другой день, а вызвал Итину скорую прямо в суд, чтобы медики решили, может ли обвиняемый принимать участие в процессе.

Также в пятницу суд рассмотрит аналогичное ходатайство СКР с просьбой ограничить до 29 июня срок ознакомления с материалами расследования экс-генпродюсера "Седьмой студии" и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Ранее на этой неделе Басманный суд ограничил срок ознакомления с материалами дела художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, а также бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум до 19 июля, частично удовлетворив ходатайство СКР, просившего установить этот срок до 29 июня.

В мае во время заседания суда стало плохо другому фигуранту дела - Алексею Малобродскому, защита которого просила о его переводе под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Прибывший в Басманный суд кардиолог потребовал экстренной госпитализации Малобродского. Фигуранта дела доставили в кардиореанимацию, после чего следствие перевело его под подписку о невыезде. 15 мая Малобродского выписали из больницы.

Серебренникову, Итину, Малобродскому, Апфельбаум, а также экс-главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой и продюсеру Екатерине Вороновой инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных АНО в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".