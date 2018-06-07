Суд 29 июня решит вопрос о снятии ареста с имущества Улюкаева

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению заявление адвокатов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева о снятии ареста с его имущества, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Судебное заседание назначено на 29 июня в 9:30", - сказала она.

Ранее осведомлённый источник рассказал "Интерфаксу", что о снятии обеспечительных мер защита попросила после погашения Улюкаевым 130 млн рублей штрафа, назначенного ему приговором.

Обеспечительный арест ранее был наложен судом на различное движимое и недвижимое имущество экс-министра, в том числе на земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративную закладку из серебряного сплава.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил 62-летнего Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Позже Мосгорсуд признал приговор законным. В конце мая Улюкаева доставили в колонию одного из ближайших к Москве регионов.