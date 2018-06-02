Что случилось этой ночью: суббота, 2 июня

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Обновление Telegram в App Store, продажа доли Дерипаски в группе "ГАЗ" и очень большое письмо Ким Чен Ына

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Apple разрешила Telegram выпустить в App Store обновление для iOS. Таким образом, компания проигнорировала повторное требование Роскомнадзора удалить приложение из своего магазина. Российское ведомство грозило, что в этом случае App Store может ждать "нарушение функционирования".

- Bloomberg сообщает, что Олег Дерипаска собирается продать часть своей доли в автомобилестроительной группе "ГАЗ" для того, чтобы вывести ее из-под действия санкций Минфина США.

- Wall Street Journal пишет, что Белый дом готовит встречу Трампа и Путина (хотя в Кремле недавно заявляли, что переговоры на эту темы не сдвинулись с мертвой точки). Активное содействие процессу оказывает посол США в России Джон Хантсман.

- Белый дом показал письмо Ким Чен Ына к Трампу. Что в нем, пока неизвестно, зато видно, что оно огромное. Между тем, при подготовке саммита в Сингапуре возник щекотливый вопрос: кто будет платить за президентский люкс Ким Чен Ына. КНДР не против, чтобы расходы взял на себя кто-то другой, но может обидеться, если это сделают США.

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