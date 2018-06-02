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Иркутские власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ детей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Состояние детей, пострадавших при пожаре в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске, остается стабильным сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

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"Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении. Все необходимые лекарственные препараты и расходные материалы имеются в достаточном количестве.

Из шести госпитализированных детей четверо находятся на круглосуточном стационаре, двое - на дневном.

Также сообщается, что Государственным пожарным надзором инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.

Ранее сообщалось, что восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске. По предварительной информации, ЧП случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок.

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Теги: Иркутск
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