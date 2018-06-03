На мусорном полигоне "Часцы" в Подмосковье ликвидировали тление

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожарные к вечеру субботы ликвидировали тление на мусорном полигоне "Часцы" в Одинцовском районе, однако оперативный штаб по устранению последствий возгорания продолжает работать, сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

"Последствия горения полигона (...) полностью ликвидированы. (...) В устранении тления 2 июня принимали участие 46 человек, 18 единиц пожарной и коммунальной техники", - говорится в пресс-релизе.

Тем не менее, на полигоне продолжает работать оперативный штаб: здесь дежурят пожарные машины и коммунальная техника, а также сотрудники полиции.

"Мы не покидаем полигон, объект находится на постоянном жестком контроле", - приводят в сообщении слова главы Одинцовского района Андрея Иванова.

Для ликвидации тления на полигон было завезено свыше 11 тыс. кубометров грунта, в настоящее время подвоз его продолжается.

В местной администрации добавляют, что режим чрезвычайно ситуации (ЧС) в Часцовском сельском поселении, где находится объект, сохранится до понедельника, 4 июня, как минимум.

Как сообщалось, недействующий мусорный полигон "Часцы" загорелся утром в пятницу, 1 июня. Ближе к обеду в Часцовском сельском поселении был введен режим ЧС.

В последнее время проблема подмосковных свалок обострилась. Так, в марте этого года в Подмосковье произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" под Волоколамском. В области начались митинги с требованием закрыть полигоны.