Российские дипломаты рассказали о трудностях с проверкой сообщений о советском летчике

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские дипломаты в Пакистане проверяют сообщения СМИ о якобы найденном советском летчике, пропавшем без вести во время войны в Афганистане, однако для проведения полноценного расследования нужен официальный запрос. Об этом заявил "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии в Исламабаде Вячеслав Сентюрин.

"Для того чтобы приступить к какому-либо расследованию, требуется соответствующий запрос, на основании которого уже будет можно направить запросы в соответствующие ведомства Пакистана", - сказал В.Сентюрин.

Однако он отметил, что "с учетом того, что бывший летчик мог бы находиться в пакистано-афганском приграничье, посол РФ в Пакистане поручил почетному консулу России в Пешаваре Арсалла-хану проработать данный вопрос по имеющимся у него каналам".

Он отметил, что на основании той скудной информации, которая имеется из СМИ, приступить к полноценному расследованию невозможно.

"Все, что было возможно сделать без официального запроса, мы сделали", - заключил В.Сентюрин.

Тем временем, в посольство РФ в Кабуле также не поступало обращений в связи с ситуацией с предположительно пропавшим в Афганистане советском летчике Сергее Пантелюке, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Алексей Косарев.

"В посольство никто по этому поводу не обращался, в связи с чем никакой информацией мы не располагаем", - сказал А.Косарев.

1 июня СМИ сообщили, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что его, вероятно, зовут Сергей Пантелюк. "В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это - старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения", - сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Тем временем, председатель межведомственной российско-американской комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести генерал-полковник Валерий Востротин ранее заявил "Интерфаксу-АВН", что обнародованная СМИ фамилия лётчика старшего лейтенанта Сергея Пантелюка, "который числился в списках пропавших без вести и якобы был найден спустя почти 30 лет живым в Пакистане, как и другая озвученная информация, требуют тщательной проверки, как и идентификации личности этого человека". Кроме того, он заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу получит всю имеющуюся информацию о советском лётчике.

Между тем в Союзе общественных объединений ветеранов "Боевое братство" также призывали тщательно проверять информацию о якобы обнаруженном летчике.

"Сейчас лучше не употреблять никаких фамилий, потому что нам неизвестно ничего. Очень много каких-то домыслов. Есть люди, которые занимаются этой темой достаточно давно, но у них нет никакой информации. Мы не знаем сейчас, о ком идёт разговор. Надо проявить выдержку, проверить насколько информация правдива", - заявил в пятницу вечером "Интерфаксу" зампредседателя организации, исполнительный секретарь международного Союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов.

К тому же "подобная информация поступает время от времени, что где-то кто-то находится, кто-то содержится, это все требует проверки; иногда бандформирования специально запускают такие вещи, чтобы получить какие-то вознаграждения и неоднократно это оказывалось пустыми сообщениями".

Он также отметил, что "буквально два дня тому назад приезжал из США бывший военный атташе в России". "Но подобной информации о летчике не было, и вдруг появилась", - добавил Шорохов.