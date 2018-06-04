Улицу во Владивостоке назвали в честь погибшего в Сирии летчика

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Именем Героя России майора Романа Филипова, погибшего в Сирии в бою, назвали улицу во Владивостоке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле у него завязался неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.

8 февраля Филипов был похоронен на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище в Воронеже. В этом городе также есть улица имени погибшего летчика.

Филипов в течение 10 лет служил в штурмовом авиационном полку армии ВВС и ПВО, дислоцированном в Приморском крае, и оттуда был направлен для решения специальных задач в Сирию.