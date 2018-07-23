Отец Героя России Филипова предложил поставить памятник погибшим военным в Сирии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Отец российского летчика Романа Филипова, сбитого огнем боевиков во время приземления на парашюте над турецко-сирийской границе, предложил установить в Сирии обелиск в память о жертвах войны.

"Наша задача не забыть наших героев, которые положили свою жизнь на благо того, чтобы дети жили в мирной стране, чтобы дети ходили в школу, чтобы беженцы, которые бежали от войны, вернулись в свои родные дома", - сказал Николай Филипов в понедельник на встрече с Верховным муфтием Сирии Бадреддином Хассуном.

Он предложил "сделать так, чтобы в Сирии погибшим воинам поставили или мемориальный камень, или обелиск, чтобы молодые ребята-школьники возлагали там венки и смотрели, кто действительно погиб за то, чтобы в Сирии воцарился мир", "чтобы не напрасны были жертвы наших родных".

"Мой сын ушел в возрасте Христа, в 33 года, и он тоже, думаю, внес свой вклад в то, чтобы мир воцарился на сирийской земле", - добавил Филипов.

Семьи российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Cирии, прибыли в понедельник в Дамаск.

В числе родственников российских военных - родители Героя России Филипова, жена и дети Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.