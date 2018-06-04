Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил гражданина Украины Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.

Процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Гособвинение просило назначить украинцу наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на невиновности подсудимого, который, по ее мнению, стал жертвой провокации.

О задержании Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Защитник Марк Фейгин утверждает, что Сущенко, который шесть лет жил во Франции, будучи парижским корреспондентом агентства "Укринформ", неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным делам - в России у него живут родственники.

В Киеве задержание Сущенко расценивают как провокацию, а обвинения в шпионаже считают надуманными.