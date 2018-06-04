Глава ГУ МЧС по Кемеровской области освобожден от должности

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мамонтов подал рапорт об увольнении.

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области является фигурантом дела о пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове, он был обвинен в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отправлен под арест. Сам Мамонтов вину не признал.

По данным следствия, Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Кроме того, выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.