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В Петербурге задержали координатора штаба Навального

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов задержан полицией за участие в протестной акции 5 мая, сообщили активисты штаба.

"Координатор штаба Михайлов задержан за акцию "Он нам не царь" 5 мая, его везут в 76 отдел полиции", - сообщили активисты в твиттере в понедельник.

Официальным комментарием со стороны правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Несогласованные митинги сторонников Навального прошли в ряде городов России 5 мая, после них сообщалось о многочисленных задержаниях активистов за нарушение правил проведения массовых акций.

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Теги: Алексей Навальный, Петербург
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