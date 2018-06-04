Водитель машины, столкнувшейся с автобусом в Екатеринбурге, был пьян

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля Daewoo Nexia, который, по предварительным данным, является виновником аварии с пассажирским автобусом в Свердловской области, на момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Следственном комитете.

"Он будет опрошен после того, как сможет отвечать на вопросы следователей", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что предполагаемый виновник ДТП два года назад лишался прав за пьяное вождение.

В Екатеринбурге в понедельник столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Daewoo Nexia. По данным горздрава, пострадали 26 человек, госпитализированы 24 из них, в том числе трое несовершеннолетних. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.