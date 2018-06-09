В Красноярском крае зафиксированы шесть лесных пожаров

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более 70 сотрудников красноярского Лесопожарного центра тушат шесть лесных пожаров на территории четырех районов края, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства в субботу.

"Общая площадь возгораний - 368 га, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки пожарные ликвидировали четыре очага возгорания на площади около 157 га. В тушении были задействованы 130 человек, девять единиц техники и 20 воздушных судов.