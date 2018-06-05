На бетонном заводе в Новосибирске произошел пожар

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пожар на территории бетонного завода N1 в Ленинском районе Новосибирска локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Площадь возгорания в помещении растворного узла, по предварительным данным, составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

"В начале пожара произошло несколько хлопков - взорвалось несколько газовых баллонов, еще четыре баллона не взорвались, их удалось охладить и избежать угрозы взрыва", - сказали в пресс-службе.

Для тушения пожара привлекался пожарный катер.