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На бетонном заводе в Новосибирске произошел пожар

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пожар на территории бетонного завода N1 в Ленинском районе Новосибирска локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Площадь возгорания в помещении растворного узла, по предварительным данным, составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

"В начале пожара произошло несколько хлопков - взорвалось несколько газовых баллонов, еще четыре баллона не взорвались, их удалось охладить и избежать угрозы взрыва", - сказали в пресс-службе.

Для тушения пожара привлекался пожарный катер.

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Теги: Новосибирск
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