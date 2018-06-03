Пожар у метро "Маяковская" потушен

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожарные справились с возгоранием кабеля у станции метро "Маяковская" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 18:14 загорание ликвидировано",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве - проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

В воскресенье произошел пожар на стройке, которая ведется рядом с входом на станцию метро "Маяковская". В МЧС поясняли, что загорелась изоляция кабеля в кабель-канале на строительной площадке.

Фото: "Интерфакс"