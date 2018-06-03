Пожар у метро "Маяковская" потушен

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожарные справились с возгоранием кабеля у станции метро "Маяковская" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 18:14 загорание ликвидировано",- сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, на месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве - проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.
В воскресенье произошел пожар на стройке, которая ведется рядом с входом на станцию метро "Маяковская". В МЧС поясняли, что загорелась изоляция кабеля в кабель-канале на строительной площадке.
Как сообщали в апреле 2017 года "Ведомости", компания Vesper приобрела проект гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице. Девелопер купил контрольный пакет финансово-строительной компании "Русское золото - стройинвест", которой принадлежат права на строительство гостиничного комплекса площадью 27 тыс. кв.м на 1-й Тверской-Ямской улице.
Сумма сделки могла составить $28 млн, пишет издание. Еще около 6 млрд рублей Vesper вложит в строительство, прогнозируют источники.
Как отмечают "Ведомости", это последний свободный участок на Тверской улице у станции метро "Маяковская". По словам консультантов, Vesper намерен разместить на этом месте пятизвездочный отель на 180 номеров и здание с апартаментами и пентхаусами (50 квартир).