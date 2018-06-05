Площадь пожара в ТЦ Казани выросла в 10 раз

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в торговом центре "Порт" в Казани выросла с 20 до 200 квадратных метров, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

"Блок "Б" горит на площади 200 кв. метров на первом этаже. Открытого горения нет, идет тление", - сообщил он. Ранее сообщалось об увеличении площади пожара с 20 до 60 кв. метров.

Ужас😱опять? Публикация от ♊ 𝓚𝓲𝓻𝓲𝓵𝓵 . (@kirillkzn) 5 Июн 2018 в 2:16 PDT

К ликвидации последствий происшествия привлечены 319 человек, 74 единицы техники, в том числе от МЧС - 135 человек и 36 единицы техники.

Обстановка осложняется тем, что район, в котором располагается ТЦ, маловодный. Воду подвозит коммунальная техника.

Экологическую обстановку на месте пожара контролирует передвижная лаборатория министерства экологии и природных ресурсов республики.

Информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения 5 июня в 8:22. Загорелся первый этаж ТЦ, пожарные эвакуировали из него 20 человек. Информации о пострадавших нет.