ЕСПЧ присудил жителю Чувашии 11 тыс. евро за порванную в милиции барабанную перепонку

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Страсбургский суд обязал Россию выплатить 11 тысяч евро жителю Чувашии, который пожаловался на мизерную компенсацию за избиение в милиции более 10 лет назад. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель пострадавшего, юрист Алексей Глухов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Соответствующее решение суда опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) во вторник.

"Примечательно, что ЕСПЧ предлагал сторонам заключить мировое соглашение на сумму 7100 евро, но правительство РФ отказалось. В меморандуме российские власти упорно твердили, что исполнили все свои обязательства по восстановлению нарушенных прав Артура Иванова, а компенсация в 20 тысяч рублей отвечает требованиям справедливости. Европейский суд отклонил доводы российской стороны и взыскал ровно столько, сколько просил сам пострадавший", - сказал Глухов.

Согласно материалам дела, в апреле 2007 года Иванов был необоснованно доставлен в участковый пункт милиции №1 города Новочебоксарска. Там капитан милиции Сергей Медведев несколько раз беспричинно ударил мужчину спиной об стену. Также Иванов получил удар по голове, после чего его левое ухо перестало слышать. На следующий день в больнице потерпевшему зафиксировали "надрыв левой барабанной перепонки".

В августе 2008 года Новочебоксарский горсуд признал бывшего участкового Медведева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России). Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.

Иванов подал иск в суд о компенсации морального вреда в размере 312 тысяч рублей. В результате пострадавший смог отсудить у федеральной казны лишь 20 тыс. рублей.

Мужчина обратился с жалобой в ЕСПЧ на нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение).

"В сегодняшнем решении Европейский суд подчеркнул: размер компенсации, которую взыскали российские суды в пользу Иванова, не являлся достаточным - он намного меньше даже 5% от той суммы, которую присуждает ЕСПЧ по схожим делам. И, таким образом, Иванов не потерял статус жертвы в соответствии со статьей 3 Конвенции", - сказал Глухов.