Реакция "Газпрома" на арест активов в Голландии оказалась идентична комментарию по Швейцарии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комментарий "Газпрома" на сообщения "Нафтогаза Украины" об аресте активов российской компании в Нидерландах практически слово в слово повторяет комментарий к новости об атаках на его активы в юрисдикции Швейцарии.

Управление информации "Газпрома" во вторник днем сообщило, что "Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта".

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали. "Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - повторяет российская компания.

Во вторник НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что голландский суд удовлетворил ее ходатайства об аресте долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрома". Отмечалось, что ходатайства были поданы для обеспечения получения "Нафтогазом" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года.