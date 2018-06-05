Площадь пожара в казанском торговом центре "Порт" составила 2,8 тыс. кв. метров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, площадь пожара в казанском торговом центре "Порт" составила 2,8 тысячи квадратных метров, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

"От огня пострадал первый этаж блока "Б" торгового центра, а также от высокой температуры и дыма - второй этаж этого же корпуса. Площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров", - сказал Родыгин. Он отметил, что в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания пока не известна. "На месте работают пожарные дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые проводят судебно-экспертные действия. Здание оцеплено", - добавил Родыгин.

Как сообщалось, информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения в 8:22 по московскому времени. Пожар произошел на первом этаже здания. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 человек.

К полудню площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров. В 12:59 по московскому времени стало известно о локализации пожара и снятии угроза обрушения конструкций здания, а в 14:00 по московскому времени было распространено сообщение о ликвидации открытого горения. Работа пожарных осложнялась тем, что воду пришлось подвозить коммунальной техникой.

Возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (ст.168 УК РФ).

"Порт" - оптово-розничный торговый центр в Казани, состоящий из нескольких корпусов. Расположен на окраине города, по адресу Оренбургский тракт, 158. В центре торгуют одеждой, обувью, товарами для дома.