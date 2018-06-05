Пожар в торговом центре "Порт" в Казани локализовали

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на первом этаже в казанском торговом центре "Порт", сообщил агентству "Интерфакс" в главке МЧС по Татарстану.

"В 12:59 пожар на первом этаже локализован на площади 200 кв.метров. Угроза обрушения конструкций снята", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения в 8:22, загорелся первый этаж здания. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из ТЦ 20 человек. Пострадавших нет.

Первоначально огнем было охвачено 20 кв. м., к 12:00 площадь возгорания увеличилась до 200 кв. м. Сообщалось, что огонь распространяется на второй этаж здания.

"Порт" - ТЦ из нескольких корпусов, расположенный на окраине Казани (Оренбургский тракт, 158).

Выяснять обстоятельства возникновения пожара в торговом центре "Порт" в Казани будут в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).