Эмиратский инвестфонд вложит до 110 млн евро в проект "Кортеж"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) войдет в совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей проекта "Кортеж" в качестве нового партнера, DSDF инвестирует в совместное предприятие до 110 млн евро.

Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, соглашение о создании СП было подписано DSDF, ФГУП НАМИ (инжиниринговый партнер) и ПАО "Соллерс" (производственный партнер) в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы Бин Зайед Аль Нахайяна на заседании российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Казани.

"Это соглашение о том, что при подписании уже корпоративного документа Tawazun войдет (в уставный капитал - ИФ). Это пока меморандум, но при этом определена сумма инвестиций более 100 млн евро, если быть точным - 110 млн евро", - сказал Мантуров журналистам. При этом он отметил, что инвестфонд получит около 30% в СП "Аурус". "Все, конечно, завершит оценка, но предварительно это около 30% участия в этом проекте. Остальное - это НАМИ, 60% с лишним, и где-то около 5% - это "Соллерс", - отметил он. При этом Мантуров не исключил появления новых партнеров в СП, "но, по крайней мере, на сегодняшний день у нас такой потребности нет".

Отмечается, что инвестиции будут направлены на разработку и производство автомобилей класса "люкс" гражданского назначения под новым брендом Aurus, а также линейки современных защищенных автомобилей. Окончательные параметры сделки будут согласованы сторонами до конца года.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя авто четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи на российском и международном рынках седанов и лимузинов начнутся в первом квартале 2019 года. Ранее Мантуров говорил, что на разработку автомобилей семейства Aurus из бюджета было выделено 12,4 млрд руб.

В свою очередь глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в мае заявлял​, что мотоцикл проекта "Кортеж" практически готов, но его не успели "довести до ума".

На лимузине проекта "Кортеж" президент России Владимир Путин прибыл на свою инаугурацию в 2018 году.