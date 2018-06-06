В Минкультуры опровергли планы переносить релиз зарубежных фильмов в пиковые даты

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не подтвердило намерение сдвигать выход на экраны зарубежных картин в пользу отечественных фильмов на новогодние праздники.

"На релизы предстоящего периода "декабрь-январь" еще не подавались документы для выдачи прокатных удостоверений. Более того, по конкретным датам еще нет решения даже у самих компаний-прокатчиков. Проблемы нужно решать по мере их поступления. И сейчас по этому вопросу никаких разногласий нет", - цитируют в Минкультуры РФ директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

По ее словам, ведомство контактирует по соответствующим вопросам с компаниями-прокатчиками. "Силами департамента кинематографии мы стараемся создать условия, чтобы дистрибьюторы путем диалога сами приходили к какому-либо решению, шли на компромиссы, искали взаимовыгодные пути урегулирования разногласий", - сказала чиновница.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил , что Минкультуры продолжит в пиковые даты сдвигать премьеры иностранных лент в пользу российских фильмов. В частности, ведомство планирует "защитить интересы крупных российских кинопремьер, выход которых запланирован в новогодние каникулы".

В прошлом Минкультуры уже сдвигало релизы иностранных фильмов - например, "Приключений Паддингтона 2" и "Форсажа-8", - чтобы освободить даты для российских картин.