Голодающему три недели Сенцову в колонии делают внутривенные инъекции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Отбывающий срок на территории РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - отметил собеседник агентства, добавив также, что оно удовлетворительное.

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, Сенцов получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".