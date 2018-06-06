МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова занял 90-е место в "Рейтинге мировых университетов" QS World University Rankings, ближайшие конкуренты лишь в конце топ-250.

Результаты российской части рейтинга были представлены на пресс-конференции в Москве в среду. МГУ прибавил пять позиций по сравнению с предыдущим годом и занял 90-е место, оказавшись единственным российским вузом в "первой сотне".

Всего в новый рейтинг вошли 27 университетов из России, в том числе 17 университетов проекта 5-100. Ближайший конкурент МГУ всего на 235 месте - это Санкт-Петербургский государственный университет (240 в прошлом году), далее следует Новосибирский государственный университет - 244 (ранее 250), Томский государственный университет - 244 (ранее 250) и МГТУ им. Баумана - 299 (ранее 291).

"По-прежнему ахиллесова пята наших университетов - это индекс цитирования. Ни один из российских университетов не вошел в топ-800 в мире по этому индикатору, что весьма печально. С другой стороны, это показывает стратегический приоритет для министерства в ближайшем будущем", - сказала на пресс-конференции представитель QS Зоя Зайцева.

QS проанализировал данные почти 5 тыс. университетов из 85 стран мира, всего в рейтинг попала тысяча вузов. Университеты оценивались по шести критериям, каждый из которых имеет свой удельный вес в общей оценке: репутация в академической среде (40%), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), доля иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%).