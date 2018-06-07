Число обращений на "прямую линию" с Путиным приблизилось к 2 млн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Количество обращений граждан к президенту РФ Владимира Путина за час до начала "прямой линии" приближается к двум миллионам.

По информации организаторов программы, которая начнется в полдень, по состоянию на 11:00 утра, главе государства задано свыше 1 млн 890 тыс. вопросов.

Как и в предыдущие годы, наибольшее число вопросов поступило в колл-центр: туда обратилось более миллиона граждан.

Более 400 тыс. россиян отправили свои вопросы в виде SMS. Свыше 52 тыс. обращений поступили через социальные сети, 217 тыс. вопросов - на сайт программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Как правило, пик звонков - несколько тысяч в минуту - приходится на время прямого эфира.

Рекордное количество обращений главе государства - свыше 3,2 млн - поступило к концу прямой линии в 2015 году.