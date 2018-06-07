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Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами

Есть обновление от 10:22

Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросам

Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Колл-центр "Прямой линии" с президентом РФ В.Путиным в Гостином дворе
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в полдень 7 июня в 16-й раз начнет отвечать на вопросы сограждан в прямом теле- и радиоэфире. Нынешняя "прямая линия" обещает запомниться технологическими новинками, масштабами географического охвата и оперативным откликом чиновников.

По традиции "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в Гостином дворе, но в этот раз в студии программы не будет многочисленных гостей, задающих вопросы президенту. Их заменят интерактивные экраны: организаторы предложили главе государства сосредоточиться на общении с гражданами, которые лишены возможности приехать в Москву.

Как рассказали организаторы эфира, в студии установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 сигналов. На них будут выводить SMS, MMS и видеозвонки. Также дозвониться в прямой эфир можно будет с помощью приложения "Москва-Путину.рф", и изображение звонящего тоже появится на этих экранах.

Губернаторы и министры на связи

Судя по всему, интерактивное общение в этот раз будет у президента не только с гражданами, но и с чиновниками, с которыми президент захочет связаться во время эфира.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки программы, ожидается, что главы регионов и члены правительства во время "прямой линии" почти в полном составе будут находиться на рабочих местах​ в ожидании звонка главы государства.

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили и в ряде федеральных министерств.

Источник отметил, что впервые за время проведения "прямых линий" президент намерен "связываться с губернаторами и членами правительства по актуальным вопросам, поступающим от граждан, оперативно давать поручения".

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Не отрицал такого развития событий и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Частично я могу это подтвердить. Но с другой стороны, у президента есть всегда возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов. Такая возможность будет у него и на этот раз", - сказал Песков.

Он пообещал, что вопросы, которые не прозвучат в эфире, будут, как и в предыдущие годы, переданы чиновникам. "Мы стараемся делать подборки для министров - по линии каждого министерства. Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу: мы стараемся не откладывать в долгий ящик и вмешиваемся", - говорил пресс-секретарь президента.

Еще одно новшество предстоящей "прямой линии" - сектор для волонтеров. Волонтеры были задействованы на всех этапах подготовки линии, будут они работать и в студии программы. Президент все чаще привлекает молодежь к мероприятиям с его участием, даже на инаугурации Путина в мае этого года присутствовали сотни волонтеров.

О чем хотят знать россияне

В этом году колл-центр, куда поступают телефонные звонки для президента, также расположился непосредственно в Гостином дворе. Как и в предыдущие годы, операторы будут принимать звонки и в процессе прямого эфира. Обычно пик звонков - несколько тысяч в минуту - приходится именно на время программы, а количество вопросов начинает исчисляться миллионами.

По тематике вопросов нынешняя "прямая линия" не стала исключением, по-прежнему основная их часть посвящена социальной тематике и проблемам ЖКХ. Кроме того, в топе тем, интересующих россиян, - экология. Много вопросов касается стартующего в июне в России чемпионата мира по футболу.

Также вопросы президенту РФ касаются роста цен на бензин и готовящейся пенсионной реформы. В перечне популярных - вопрос, связанный с внутренней политикой государства. Президента хотят спросить, уверен ли он, что новое "старое" правительство способно на что-то прорывное.

Кроме того, граждане интересуются, что ждет Россию после 2024 года в свете внешних угроз и нестабильной обстановки в мире.

Традиционно поступило немало вопросов, связанных с коммунально-бытовым обслуживанием и жильем. Так, президента попросили разобраться в ситуации с сертификатами для обеспечения молодых семей квартирами. По словам автора вопроса, некоторые семьи стоят в очереди на получение сертификата годами, в то время как некоторые получают их вне очереди.

Операторы колл-центра также фиксируют много звонков из-за рубежа, в том числе от соотечественников, которые интересуются ситуацией в отношениях России и США, а также возможностью вернуться на родину. При этом в целом вопросов внешнеполитического характера, как и в прошлые годы, немного. Исключение, пожалуй, составляют вопросы о так называемом "деле Скрипалей", инсценировке убийства на Украине журналиста Аркадия Бабченко и дальнейшей реакции России на санкции Запада.

Статистика показывает, что в этот раз обращения президенту несколько отличаются по своему характеру: россияне не только просят главу государства решить ту или иную проблему, но и хотят обратить внимание президента на собственные предложения, инициативы и разработки.

Традиционно россияне интересуются личностью Путина. Президента спрашивают, например, не одиноко ли ему на политическом Олимпе и не боится ли он появления конкурентов.

Вопрос времени

Несмотря на то, что федеральные каналы отводят на эфир три часа, о чем свидетельствует телепрограмма, продолжительность общения президента с гражданами по-прежнему остается интригой каждой "прямой линии". В прошлом году она продлилась 3 часа 40 минут, а абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов. В свою очередь беспрецедентное количество обращений главе государства - свыше 3,2 млн - поступило в 2015 году.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Путин в ходе общения с согражданами не ставит цель "бить рекорды" по количественным показателям. Продолжительность программы, по его словам, в первую очередь зависит от обилия тем, с которыми обращаются к президенту.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Обращения к "прямой линии" принимаются не только по телефону, через бесплатные СМС, ММС и сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) , но и через специальное мобильное приложение "Москва-Путину", а также в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы принимаются с 8.00 мск 27 мая и вплоть до окончания программы 7 июня.

В эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция программы с сурдопереводом.

По состоянию на 21:00 среды в адрес президента поступило почти 1 млн 600 тыс. обращений.

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Теги: Владимир Путин
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