В России

Россияне отправили к "прямой линии" с Путиным свыше 1,5 млн вопросов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В преддверии "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину было задано более 1,5 млн вопросов.

На 18:00 по московскому времени в адрес главы государства поступили 1 532 674 вопроса, сообщили организаторы программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Общение с президентом начнется в полдень в четверг, это будет уже 16-я "прямая линия" для него.

Как правило, количество вопросов президенту к концу эфира превышает 2 млн. Рекордным по количеству обращений стал 2015 год, когда президенту к концу прямого эфира поступило свыше 3,2 млн вопросов.

Ранее стало известно, что губернаторы и министры во время "прямой линии" будут на рабочих местах - президент намерен связываться с ними "по актуальным вопросам, поступающим от граждан, оперативно давать поручения", сообщил "Интерфаксу" источник.

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Теги: Владимир Путин, прямая линия
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