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Губернаторы и министры во время "прямой линии" Путина будут на рабочих местах

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Главы регионов и члены правительства во время "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 7 июня, будут находиться на рабочих местах в ожидании звонка главы государства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки программы "Разговор с Владимиром Путиным".

"Губернаторский корпус и члены правительства во время общения Путина с гражданами почти в полном составе будут находиться на рабочих местах", - сказал источник. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили и в ряде федеральных министерств.

Источник отметил, что впервые за время проведения "прямых линий" президент намерен "связываться с губернаторами и членами правительства по актуальным вопросам, поступающим от граждан, оперативно давать поручения".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность общения Путина с губернаторами по ходу "прямой линии".

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Теги: Владимир Путин
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