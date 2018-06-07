Путин увидел в санкциях способ сдерживания России как конкурента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что санкции и антироссийская кампания - это попытки устранить Россию как экономического конкурента.

"Это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Эти бесконечные обвинения как бы создают базу для применения сдерживающих мер. Так думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится им конкурентом", - считает Путин.

Он отметил, что "это очень ошибочная политика". "Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе, Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Во многих странах уже на политическом уровне говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения", - заявил Путин.

"Интерфакс" ведет трансляцию "прямой линии" президента.