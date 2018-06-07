Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
В России

Президент РФ рекомендовал решать в суде вопросы, подобные делу Слуцкого

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы, связанные с сексуальными домогательствами, должны решаться через суд и правоохранительные органы. Так он ответил на вопрос журналистов относительно обвинений в сексуальных домогательствах в адрес главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого со стороны сотрудниц СМИ

"В любой цивилизованной стране законом предусмотрен порядок рассмотрения конфликтов подобного рода: это судебные инстанции, правоохранительные органы. Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы", - подчеркнул российский лидер.

В РоссииСлуцкий попросил прощения у женщин за причиненные им переживанияЧитать подробнее

По словам президента, "сейчас развертывают целые процессы в западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, 20-30-летней давности".

"Знаете, я сам считаю, что нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста. Но все равно возникает вопрос: почему это сейчас делается, почему не 10 лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось?" - сказал Путин.

Он заявил при этом, что не считает необходимым "все эти вопросы, особенно конкретные случаи, превращать в какую-то кампанию".

В марте несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах и обратились в думскую комиссию по этике. Однако эта комиссия не увидела нарушения "поведенческих норм" в действиях депутата. После этого многие СМИ заявили об отказе работать с Госдумой и отозвали оттуда своих корреспондентов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Леонид Слуцкий
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
 Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой ЭйнштейнаПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой Эйнштейна
Страх взаимного уничтожения сдерживает ведущие державы от резких движений, заявил президентПодробнее
 Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянамиПутин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросамПодробнее
 Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и ПольшиСпасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Поиск французских туристов продолжаетсяПодробнее
 Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятийРоссельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий
Ведомство начало расследованиеПодробнее
 СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейВ РоссииПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой из ЭйнштейнаСпортРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПрезидент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИ Подробнее

Президент РФ рекомендовал решать в суде вопросы, подобные делу Слуцкого

"Прямая линия" с Владимиром Путиным длилась 4 часа 17 минут

"Прямая линия" с Путиным. Коротко

"Прямая линия" с Путиным. КороткоИзбранные ответы президента в ходе общения с народом Подробнее

США наложили рекордный штраф на китайскую ZTE и снимут с нее санкции

Путин ответил на вопрос о преемнике

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Ожидается получение разрешений от России и Дании Подробнее

Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова

Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПо словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимы Подробнее

Международные резервы РФ с 25 мая по 1 июня выросли на $1,3 млрд

Дель Потро сыграет с Надалем в полуфинале "Ролан Гаррос"

Верховный суд Британии признал запрет абортов в Северной Ирландии нарушением прав человека

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru