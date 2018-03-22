Володин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена.

"В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме - ИФ), пропуска отзываются", - сказал Володин журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что сами принципы аккредитация журналистов в СМИ не менялись.

Володин также отметил, что решение СМИ об отказе работать в Госдуме - "это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право".

Ранее утром несколько журналисток парламентского пула столкнулись с тем, что работники ФСО при проходе в Госдуму сверяли их фамилии, указанные в аккредитационной карточке, с неким машинописным списком. Как удалось выяснить, этот список составлен для того, чтобы не пропускать в Госдуму представителей СМИ, отозвавших своих корреспондентов в знак протеста против решения думской комиссии по этике.

Володин заверил, что решение не пропускать в Госдуму представителей СМИ, объявивших бойкот Госдуме, не противоречит установленным в Госдуме правилам аккредитации. Он переадресовал вопрос по поводу этой ситуации к тем СМИ, которые "меняют свою позицию на другую в плане представительства своих журналистов" .

"Давайте работать в правовом поле", - призвал Володин. Он подчеркнул, что список журналистов, которые работают в Госдуме, корректируется двумя сторонами - Госдумой, "когда Дума лишает аккредитации, (...) и второй стороной - это редакция, издательство, которые сами определяют, кого направить в Госдуму и работать ли им в Госдуме" . Таким образом, уверен председатель Госдумы, издания фактически сами реализуют свое право на принятие решения по поводу аккредитации в нижней палате.

Володин обратил внимание на то, что подобные коррективы в список журналистов от разных изданий вносятся не по прихоти, а согласно положениям, регулирующим эти вопросы. "Это уже делается на автомате, вне зависимости от того, кому-то хочется принять это решение или не хочется", - добавил политик.

Спикер Госдумы отметил, что в состав думской комиссии по этике входят представители всех думских фракций. "Решение комиссии (на Совете Думы - ИФ) не обсуждалось, учитывая то, что комиссия сформирована на фракционной основе", - пояснил Володин. Таким образом, полагает он, члены комиссии высказывают в ходе рассмотрения того или иного вопроса не только свое мнение, но и отражают позицию политических фракций. Поэтому, уточнил он, нет необходимости выносить вопрос на обсуждение и пленарного заседания Госдумы.

Ранее в РБК и на телеканале "Дождь" заявили об отзыве журналистов, работающих в Госдуме, в знак несогласия с решением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Редакция газеты "Коммерсант" также отказалась от сотрудничества с комиссией Госдумы по этике и с самим Слуцким. Позднее к бойкоту присоединились еще несколько СМИ.

Комиссия на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули журналистки, публично сообщившие о домогательствах Слуцкого.