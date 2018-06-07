Кадыров счел хорошим знаком отсутствие вопросов о Чечне на "прямой линии" с Путиным

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отсутствие вопросов о республике в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным говорит о стабильности и благополучии в регионе.

"Я и правительство республики в полном составе внимательно следили за прямым эфиром. Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне", - написал Кадыров на своей официальной странице в "Вконтакте" .

Глава республики отметил, что отсутствие вопросов "не значит, что у нас все только хорошо и нет проблемных вопросов".

"Жители Чечни могут быть уверены - мы прилагаем максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения", - добавил Кадыров.

В четверг президент РФ в ходе 16-й по счету "прямой линии" отвечал на вопросы россиян, а также общался с глава регионов и членами правительства.