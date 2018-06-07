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В России Попытка блокировки Telegram

Кадыров увидел в словах Путина позитивный сигнал для Telegram в России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мессенджер Telegram "будет жить" после того, как вопрос о блокировке соцсетей был поднят во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиров Путиным.

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"Вопросы все очень актуальные и важные, даже по блокировке соцсетей вопрос был. Телеграм жить-то будет", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее в рамках "прямой линии" президент РФ на вопрос блогеров о блокировке соцсетей заявил, что выступает за борьбу с преступлениями, в том числе с терроризмом, "не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете".

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Мессенджер

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Теги: Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Telegram
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