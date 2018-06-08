Губернатор встретился с многодетной томичкой, пожаловавшейся Путину на проблемы с выделением земли

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с многодетной томичкой Натальей Журовой, сообщившей на "прямой линии" президенту Владимиру Путину о проблемах, с которыми она столкнулась при получении земельного участка, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

"Сергей Анатольевич извинился перед Натальей Николаевной за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал имя томички во время прямой линии с главой государства", - говорится в пресс-релизе.

Губернатор пообещал Журовой не только помочь ее семье, но и добиться системного решения "земельного вопроса" для многодетных семей.

"За час поговорили обо всем - о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут", - сказал Жвачкин по итогам встречи.

По его мнению, корнем существующей проблемы является бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права. "В результате чего и рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Конечно, это не так", - добавил глава региона.