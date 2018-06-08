Президент Южной Кореи посетит Россию во время ЧМ-2018

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21-23 июня приедет с государственным визитом в Россию, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис главы государства.

Как ожидается, во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным Мун Чжэ Ин обсудит вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества и совместные усилия по мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

В Кремле ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с лидером Республики Корея, который посетит Россию в период чемпионата мира по футболу. "Возможность этой встречи прорабатывается", - сказал "Интерфаксу" 5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, стало известно, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы. Об этом ранее сообщил "Интерфаксу" один из участников состоявшегося в понедельник Совета Думы.

Приглашение посетить Москву во время проведения Чемпионата мира по футболу президент РФ передал южнокорейскому лидеру в начале этого года, оно было принято.

Газета "Известия" сообщала также, что 23 июня в Ростове-на-Дону состоится матч ЧМ по футболу между сборными Республики Корея и Мексики. Песков, комментируя газете возможность совместного посещения игры двумя лидерами, заявил: "Решение пока не принято".

По данным издания, ситуация на Корейском полуострове станет одной из главных тем переговоров. "Кроме того, стороны обсудят пути активизации двустороннего экономического сотрудничества, к которому - при благоприятной ситуации на полуострове в целом - Сеул и Москва хотели бы подключить и Пхеньян", - писала газета.