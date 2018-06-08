Приставы начали изымать имущество родственников Захарченко

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Приставы приступили к изъятию имущества родственников обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко в рамках исполнения решения Никулинского суда Москвы об обращении в доход государства около 9 млрд рублей и недвижимости, принадлежащих экс-сотруднику МВД и членам его семьи.

"Этот процесс начался. Сейчас, например по улице Дмитрия Ульянова дом 31, судебные приставы изымают дорогостоящий автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий гражданской супруге Захарченко Марине Семыниной с нарушением всех технических условий эвакуации транспортного средства", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу ее адвокат Александр Карабанов.

Он отметил, что приставы планируют изъять у нее еще один автомобиль, который находится в Ростове-на-Дону.

"Возмущает даже не то, что они изымают эти автомобили, а то, каким варварским способом они это делают. Вытягивание на лебедке автомобиля с автоматической коробкой передачи из подземного паркинга неизбежно приведет к значительным повреждениям и уменьшению стартовой цены автомобиля при его продаже с аукциона", - сказал он.

Адвокат заявил, что в отношении сотрудников Службы судебных приставов Москвы будет подан судебный иск за умышленное причинение ущерба.

1 декабря 2017 года Никулинский суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

По решению Никулинского суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и машины будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в столичное управление Федерального казначейства для "их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации".

Золотой слиток, согласно решению суда, "подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России".

22 марта Мосгорсуд признал это решение законным.

В настоящее время кассационная жалоба на данное решение подана в президиум Мосгорсуда.

Кроме того, адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что в Никулинский суд Москвы подано ходатайство о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко и его родственников в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Он пояснил, что по решению руководства Следственного комитета РФ 9 млрд рублей с сентября прошлого года уже не являются вещественными доказательствами по делу, тогда как уже после этого, в суде, представитель Генпрокуратуры утверждал, что данные денежные средства являются вещдоками и доказывают преступную деятельность Захарченко.

Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - полковник с адвокатами знакомятся с материалами расследования.