Просьбу генерала вернуть потраченные на взятку Улюкаеву $2 млн рассмотрят 29 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава службы безопасности "Роснефти", генерал Олег Феоктистов действительно обратился в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о возвращении $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, ставшей основанием для его задержания.

"Суд в конце июня решит вопрос о разрешении неясностей, связанных с исполнением приговора в отношении Улюкаева в части денежных средств в размере $2 млн по ходатайству Феоктистова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Она напомнила, что заседание назначено на 29 июня.

В декабре 2017 года в ходе суда над Улюкаемым его адвокат Тимофей Гриднев заявил, что $2 млн для оперативного эксперимента экс-глава службы безопасности "Роснефти" Феоктистов взял у своего знакомого. "Согласно показаниям Феоктистова, $2млн он взял у своего знакомого, частного инвестора. При этом он не объяснял ему причин, он до сих пор не знает, для чего эти деньги были. Он просто принес их в "Роснефть", - сказал адвокат.

При этом защитник напомнил суду, что привлечение частных денег для оперативного эксперимента по делу бывшего главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова было расценено как преступление.

Дело Улюкаева

- Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

- Вину Улюкаев не признает, настаивая, что в отношении него была совершена провокация со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.

- В субботу стало известно, что Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Перемерках - поселке в черте Твери.