Путин выразил надежду на улучшение российско-американских отношений

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на улучшение российско-американских отношений, чему могут способствовать саммиты Россия-США.

"Одно из (предвыборных) обещаний - улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - сказал Путин в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, которая транслировалась на Дальнем Востоке.

"Мы готовы к развитию и углублению, нормализации отношений с США. Инструменты могут быть разными, в том числе, личные встречи", - подчеркнул Путин.

Президент РФ считает возможную встречу с Трампом целесообразной и полезной, но необходимо, чтобы внутриполитическая ситуация в США это позволила. "Вы знаете, это обсуждалось с самого начала, после избрания президента Соединенных Штатов господина Трампа. И мы с самого начала отвечали на это, что мы считаем, что такие личные встречи целесообразны, а не только возможны", - заявил он.

Путин напомнил, что они с президентом США встречались на разных международных площадках, но "конечно, это не дает возможности уделить необходимое внимание, должное внимание российско-американским отношениям".

"В целом, я считаю, такую встречу полезной, вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах позволила это сделать", - подчеркнул Путин.

Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их двусторонней встречи, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет.