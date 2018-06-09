Экс-губернатор Тульской области Дудка вышел на свободу по УДО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, приговоренный к девяти с половиной годам колонии строгого режима за взяточничество, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Дудка 9 июня вышел на свободу по УДО", - сказал собеседник агентства.

В УФСИН региона эту информацию подтвердили.

Дудка находился в исправительной колонии строгого режима №1 в городе Донском Тульской области. Ранее в региональном УФСИН говорили, что Дудка имеет право подать ходатайство на УДО в 2018 году.

Советский районный суд Тулы вынес приговор Дудке в июле 2013 года, экс-губернатор был взят под стражу в зале суда. Другой фигурант уголовного дела — бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктор Волков, которого суд приговорил к 2,5 годам колонии.

По версии следствия, в ноябре 2010 года Волков по предварительному сговору с тогдашним губернатором Тульской области Дудкой через посредника получил от управляющего директора ЗАО "Корпорация "ГРИНН" взятку - 40 млн рублей. Деньги, как утверждает обвинение, предназначались за предоставление в трехлетнюю аренду земельного участка в Туле, на котором "ГРИНН" планировала построить гипермаркет.

Дудка являлся губернатором Тульской области с апреля 2005 года. 29 июля 2011 года был освобожден от должности, а в августе стал фигурантом уголовного дела и был помещен под домашний арест.

Сам Дудка после вынесения приговора назвал решение суда "беспределом", а его защита посчитала приговор "политическим". 16 сентября 2013 года коллегия по уголовным делам Тульского областного суда оставила приговор в силе.