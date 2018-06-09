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Что произошло за день: суббота, 9 июня

Телефонная беседа Путина и Порошенко, увольнение Ускова из Forbes и идея Собянина о дополнительном выходном

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко. Президенты обсудили реализацию "минских соглашений" и договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. Татьяна Москалькова сообщила, кого она намерена посетить в первую очередь.

- Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий дать своим работникам выходной в день открытия чемпионата мира по футболу в четверг, 14 июня, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы.

- В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства 11-летней школьницы.

- Николай Усков был уволен с должности главного редактора российской версии журнала Forbes. Он обвинил владельца холдинга ACMG Александра Федотова во вмешательстве в редакционную политику. И.о. главного издания Николай Мазурин сообщил, что издание строго придерживается принципов независимости и намерено продолжать это делать.

- Действующий обладатель кубка России по футболу футбольный клуб "Тосно" прекратил существование.

- Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, приговоренный в 2013 году к девяти с половиной годам колонии строгого режима за взяточничество, вышел на свободу условно-досрочно.

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