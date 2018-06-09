Слуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе жены

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что пентхаус его супруги приобретен законно.

"Горячо поздравляю сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, нашедших у моей жены пентхаус на улице Нежинской! Хочу лишь сделать крошечную оговорку: означенный объект недвижимости никто и никогда не прятал - он много лет числится во всех моих декларациях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале в субботу.

Он добавил, что приобрел эту недвижимость с женой "абсолютно законно".

"Что касается Сергея Полонского, который вдруг "вспомнил", что пентхаус был "взяткой" мне и Владимиру Иосифовичу Ресину за помощь в решении каких-то вопросов... Сергей Юрьевич - человек эксцентричный, но я всегда считал его очень талантливым предпринимателем. Мы не раз ему помогали и взяток за это не брали ни борзыми щенками, ни квадратными метрам, - добавил политик.

Накануне Слуцкий заявил, что не оставит без ответа обвинения, прозвучавшие в его адрес со стороны ФБК. "Ответим, конечно", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в пятницу. Ранее депутат не исключал, что подаст в суд на фонд Навального.