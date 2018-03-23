В Госдуме сообщили о лишении аккредитации 48 журналистов из-за "дела Слуцкого"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - 48 представителей СМИ лишились аккредитации в Госдуме в связи с отзывом рядом изданий своих корреспондентов из-за несогласия с решением комиссии по вопросам депутатской этики по "делу Слуцкого".

"Среди них 39 сотрудников медиа-холдинга РБК, семь - "Дождя" и по одному корреспонденту от Интернет-СМИ "Znak.com" и "Новой газеты", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в аппарате Госдумы.

Как уточнили агентству, "остальные, публично заявившие об отзыве своих корреспондентов, аккредитации на постоянной основе в Госдуме не имеют".

Ранее в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в Думе аккредитован сейчас 1001 представитель СМИ. Тогда же он заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена.

"В случае если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме - ИФ), пропуска отзываются", - сказал Володин журналистам в четверг. При этом он подчеркнул, что сами принципы аккредитации журналистов в СМИ не менялись, и решение не противоречит установленным правилам.

В тот день несколько журналисток парламентского пула столкнулись с тем, что работники ФСО при проходе в Госдуму сверяли их фамилии, указанные в аккредитационной карточке, с неким машинописным списком. Как удалось выяснить, этот список составлен для того, чтобы не пропускать в Госдуму представителей СМИ, отозвавших своих корреспондентов в знак протеста против решения думской комиссии по этике. На ее заседании в среду рассматривались заявления журналистов "Дождя" и "Русской службы Би-Би-Си", которые обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.

Комиссия не увидела нарушения "поведенческих норм" в действиях депутата.

О разных формах ограничения взаимодействия со Слуцким и Госдумой заявили: холдинг РБК, газеты "Коммерсант", "Ведомости" и "Новая газета", телеканалы "Дождь" и RTVI, радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", "Лента.ру", социальная сеть "Одноклассники" и др.