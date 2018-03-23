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Володин заявил о недопустимости травли депутатов и комиссии Госдумы по этике

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин видит элементы травли по отношению к депутатам, публично обозначившим свою позицию о выдвинутых тремя журналистками обвинениях в домогательстве со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

"Оказывать давление на депутатов, более того - навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, это значит выходить из правового поля", - заявил "Интерфаксу" в пятницу Володин. Более того, добавил он, "это значит создавать прецеденты, заложниками которых завтра может стать каждый".

Спикер обратил внимание на то, что решение думской комиссии по этике было единодушным и оно базировалось на изучении ситуации, исходя из возможностей, которыми располагает эта структура в рамках своих полномочий. "И, с учетом всего этого, члены комиссии, куда входят представители всех фракций, пришли к общему мнению, что нет оснований делать вывод о виновности депутата Слуцкого", - отметил политик.

"И правильно в комиссии посоветовали журналисткам обращаться в правоохранительные органы, в суд, если они не удовлетворены решением комиссии, то есть действовать в правовом поле", - подчеркнул Володин.

Он выразил недоумение в связи с тем, что представители руководства некоторых изданий заявили буквально следующее: председатель Госдумы должен лишить Слуцкого его должности и депутатского мандата. "То есть мне предлагается самому себя наделить полномочиями, которые сейчас в компетенции коллегиальных структур и тем самым выйти из правового поля? "Добрый" совет", - не без иронии заметил Володин.

Он не склонен рассматривать ситуацию вокруг Слуцкого и выдвинутых против него обвинений в домогательствах как единичный инцидент, тем более, что подобные обвинения недавно прозвучали в СМИ также в адрес председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

"Если так будет продолжаться, дойдет до любого, в том числе до тех, кто сегодня инициирует эти процессы", - не исключил политик. Он призвал в таких вопросах "не идти по пути эмоциям, которые не подкреплены доказательствами".

Решение комиссии по этике

Думская комиссия по вопросам депутатской этики на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Л.Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.

Комиссию возглавляет "единоросс" Отари Аршба. В ее состав входят 14 депутатов, в том числе руководитель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутаты-спортсмены Ирина Роднина и Александр Карелин и другие.

В ответ на принятое комиссией решение о разных формах ограничения взаимодействия со Слуцким и Госдумой заявили: холдинг РБК, газеты "Коммерсант", "Ведомости" и "Новая газета", телеканалы "Дождь" и RTVI, радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", "Лента.ру", социальная сеть "Одноклассники" и др.

В четверг, 22 марта, Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена. На следующий день в аппарате Госдумы сообщили, что аккредитации в Госдуме лишились 48 представителей СМИ, в том числе, 39 сотрудников медиа-холдинга РБК, семь - "Дождя" и по одному корреспонденту от Интернет-СМИ "Znak.com" и "Новой газеты".

Теги: Госдума, Леонид Слуцкий, Вячеслав Володин
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