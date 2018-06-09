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Путин пообещал помощь молодым губернаторам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет всячески помогать новым главам субъектов федерации, в том числе молодым губернаторам в их работе по улучшению благосостояния населения.

"Я хочу им пожелать успеха и всячески буду помогать им, чтобы они смогли реализовать свои планы улучшения жизни людей", - сказал глава государства в программе "Вести" с Сергеем Брилевым в субботу.

Давая характеристику некоторым губернаторам, Путин отметил: "Это не просто очень симпатичные люди, некоторые из них очень молодые, но они очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе".

"Это видно по ним, прямо глаза горят. Меня это очень радует" - добавил президент.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли чья-либо кандидатура из нынешних губернаторов в качестве преемника главы государства, Путин сказал: "Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других, вновь назначенных мною".

На уточняющий вопрос, объявлен ли "конкурс" на преемника среди губернаторов, глава государства ответил: "Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать".

"А в конечном результате действительно граждане России определят, кто является наиболее достойным", - добавил президент.

Во время "прямой линии" 7 июня Путин, отвечая на подобный вопрос, уже заявлял, что его преемника выберет народ. "Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратели Российской Федерации", - сказал Путин. Он добавил, что думает о подрастающем новом поколении управленцев, "которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию".

В мае Путин подписал указы о назначении нескольких губернаторов - в частности, сменились главы Амурской, Магаданской и Тюменской областей, Якутии, Алтайского края и ЯНАО.

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Теги: Владимир Путин
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