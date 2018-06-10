Площадь лесных пожаров в России достигла почти 60 тыс. га

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в России вновь увеличилась, ситуацию осложняют значительные возгорания в Приамурье, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По данным ведомства, за минувшие сутки в России действовало 39 лесных пожаров на площади более 59,5 тыс. га, что на 15,8 тыс. га больше, чем за предыдущий отчетный период.

По-прежнему сложная обстановка с пожарами сохраняется в Амурской области, здесь отмечено пять очагов на площади 48,9 тыс. га (было 41,9 тыс.га).

В Хабаровском крае зафиксирован один крупный лесной пожар площадью более 8 тыс.га.

Девять возгораний зафиксировано в Якутии, здесь огонь охватил почти 1,9 тыс.га (было 1,3 тыс. га).

В Красноярском крае отмечено четыре очага (366 га), в Бурятии действовало девять пожаров (164 га), в Тыве зафиксировано пять возгораний (36 га) и три пожара в Иркутской области (13 га).

Менее 10 га леса горит в Магаданской и Сахалинской областях и на Алтае.

За минувшие сутки лесные пожарные ликвидировали 51 пожар на площади 309 га.

Борьбу с огнем ведут 1,6 тысяч человек и 230 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 71 воздушное судно.

Режим ЧС введен на всей территории Забайкалья, в одном районе Бурятии, в двух районах Амурской области и в одном районе Якутии.